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Песков заявил, что вакцинация в России остаётся добровольной

RT на русском
42 минуты назад
Вакцинация от коронавирусной инфекции в России остаётся добровольной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия 24».
Песков: вакцинация в России остается добровольной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вакцинация действительно остаётся добровольной», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По его словам, он не сомневается, что во время прямой линии российский лидер Владимир Путин даст развёрнутый ответ на данный вопрос.
Песков провёл аналогию с санитарными книжками, которые необходимо иметь поварам в детских столовых.
«Она обязательная? Обязательная. Но вы можете не идти работать поваром», — сказал он.
Ранее сообщалось, что основу вопросов, которые поступают в этом году на прямую линию, составляет тематика коронавируса.
В Кремле подчёркивали, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в стране нет — есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.
По данным Минздрава, первым компонентом вакцины от COVID-19 в России к настоящему времени привились свыше 23 млн человек.
Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,
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