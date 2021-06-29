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"Непривитый москвич просит отсыпать ризотто": обязательную вакцинацию обсудили в мемах

Вероника Полынина
1 час назад
С 28 июня в Москве заработала система QR-кодов для посещения заведений общественного питания.
"Непривитый москвич просит отсыпать ризотто": обязательную вакцинацию обсудили в мемах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Прийти в ресторан теперь могут только те, кто вакцинировался, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или сдал ПЦР-тест не более чем за 72 часа до посещения общепита.
Новые ограничения стали поводом для множества шуток и мемов в Twitter.
28 июня в Сети появился мем «У меня друг доктор». В его основу легла фраза, которую пользователи Twitter приписывают антипрививочникам.
«У меня друг доктор, и он говорит, что вакцина не исследована».
На это пользователи отвечают собственными шутками, такими как:
Общество,Москва,
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