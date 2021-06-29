"Непривитый москвич просит отсыпать ризотто": обязательную вакцинацию обсудили в мемах

- Ваш QR код?

- Вот.

- ПЦР тест?

- Вот.

- Тест на антитела?

-Вот.

-сертификат о первой вакцине?

- Вот он.

- Заявление на ревакцинацию?

- Вот, копия.

- Талон на ревакцинацию?

- Вот, к заявлению приколот.

-маска где?

-вот на лице.

- Проходите. Что вам?

- Биг Мак и колу. pic.twitter.com/6ffwitxnVI— Dsm5/code298.8F28 (@8f28Dsm5) June 24, 2021