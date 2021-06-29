Турция может ввести карантин для туристов из России

Турции могут ввести двухнедельный карантин для туристов из России , сообщает «Турпром» со ссылкой на местные СМИ.

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Турецкая медицинская ассоциация (TTB) официально предупредила власти об опасности распространения дельта-штамма, который завозят россияне. В ассоциации выступили за включение России в список стран, туристы из которых обязаны находиться на 14-дневной изоляции по прибытию в страну.

«Мы должны очень хорошо защищать наши границы. А туристический сезон лишь увеличивает риск», - заявил газете Turizmgazetesi специалист по инфекционным заболеваниям доктор Мехмет Джейхан.

Турецкий эксперт Абдулкадир Озкан в своей колонке в газете Milli Gazete отметил, что Турция сталкивается с серьезным риском после возврата туристов из России, где бушует дельта-коронавирус.

Ранее в связи с дельта-вирусом Турция ввела карантин для туристов из Бангладеш, Бразилии, Южной Африки, Индии, Непала и Шри-Ланки. Эта мера действует до 1 июля.