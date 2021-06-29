Не до веселья: В России призвали запретить все массовые мероприятия

"Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение. < > Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций", - сказала она во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Поповой, массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет этого делать. Кроме того, политические мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, также проводятся без соблюдения требований масочного режима и соблюдения социальной дистанции.

"Это неправильно - подвергать риску здоровье населения. На сегодняшний день это недопустимо, как, собственно, и всегда, когда эпидемиологическая обстановка этого не позволяет", - заявила глава Роспотребнадзора.

Попова уточнила, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил. "Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным <...>", - обратилась она к Мишустину.

"Анна Юрьевна, да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию", - отреагировал премьер-министр.

Мишустин подчеркнул особую важность работы непосредственно в регионах, помимо принимаемых на федеральном уровне приучений и мер, и попросил Попову "настроить их на эту активную работу".

"И в том числе на жесткое требование исполнения норм санитарного контроля и всех соответствующих норм, которые так или иначе методически вы уже определили", - заключил он.

Запрет в регионах

Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено в 68 субъектах России, сообщила Попова.

"По ограничительным мероприятиям: в 68 субъектах сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, и за последние две недели этот запрет вернули еще 12 субъектов РФ", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в 65 субъектах действует ряд ограничений для лиц старше 65 лет и для лиц, имеющих хронические заболевания.

"За две недели этот запрет введен еще в четырех субъектах", - добавила она.

Попова подчеркнула, что данные меры направлены на сокращение количества контактов и снижение уровня инфицирования.

В Москве с 22 июня введен временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Ограничения действуют для мероприятий, проводимых как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

Кроме того, должны быть закрыты фан-зоны и танцполы.

При этом концертным площадкам разрешат работать независимо от числа зрителей, если они будут пускать гостей только по бесковидным QR-кодам.

Также стало известно, что посещать заведения общественного питания в Москве смогут только привитые от коронавируса горожане. Речь идет о тех, кто вакцинировался от COVID-19, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также соответствующие заведения можно посетить при наличии ПЦР-тестов, действительных в течение трех дней.

В Кремле пока не знают о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Нет, мне не известно о каких-то ограничениях», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

На вопрос, остается ли введение каких-либо ограничений на усмотрение регионов, пресс-секретарь ответил утвердительно. Также Песков сообщил, что обращения Путина по ситуации с коронавирусом пока не планируется.

«Все, что происходит, происходит в рамках реализации особых полномочий глав регионов с учетом особенностей ситуации в отдельно взятом регионе. Пока каких-то специальных обращений президента не планируется, но будет прямая линия, там наверняка будут вопросы и про это, здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать, что, конечно, граждане будут задавать вопросы и про это», – заявил он.

По словам представителя Кремля, по изученному массиву вопросов становится очевидно, что тема коронавируса сильно интересует граждан.

Михаил Мурашко. Ограничительные меры, введенные в России из-за распространения коронавируса, являются очень мягкими. Об этом заявил в интервью Первому каналу глава Минздрава

"Есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект", - отметил министр.

"Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем", - добавил глава Минздрава.

Ранее Мурашко заявил, что COVID-19 в два раза чаще приводит к осложнениям у пациентов, чем сезонный грипп. Среди наиболее часто встречающихся осложнений министр назвал обострение хронических болезней у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями легких.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова на прошлой неделе заявила, что заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в России на 29,2% - до 76,2 случая на 100 тысяч населения. Одной из причин остается несоблюдение ограничительных мер, рост заболеваемости фиксируется во всех регионах.

При проведении фестиваля выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, который состоялся в разгар пандемии коронавирса, были учтены рекомендации Роспотребнадзора, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в понедельник, 28 июня.

Песков отметил, что решения о проведении крупных массовых мероприятий принимает руководство города и региона на основе требований санитарных служб.

«Никаких прямых запретов на производство таких мероприятий нет», — сказал он.

На вопрос журналистов о том, почему санитарные власти не замечают, что на таких крупных мероприятиях многие граждане находятся без масок и перчаток, Песков посоветовал спросить об этом у санитарных служб. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что судить о том, не ухудшил ли праздник эпидемиологическую обстановку в городе, можно будет позже.

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге 25 июня. В мероприятии на Дворцовой площади приняли участие около 45 тысяч человек.