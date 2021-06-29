Последствия наводнения: в Крыму закрыли десятки пляжей

Роспотребнадзор закрыл более 80 пляжей в Крыму из-за ухудшения качества воды после наводнения, сообщается на сайте ведомства.

«В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что качество воды в водоемах по результатам проб не ниже среднемноголетних уровней по соответствию гигиеническим по санитарно-химическим и микробиологическим нормативам. Всего в этом году в официальный реестр зон отдыха внесено крымских 373 пляжа, на которых разрешено купание.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тысяч человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 55 человек получили травмы, без вести пропала женщина.

26 июня в Ялте произошло второе подтопление города. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.