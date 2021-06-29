В России подтвержден новый штамм коронавируса «дельта-плюс»

В России
зафиксирован первый подтвержденный случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС
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25 июня о первом случае заражения штаммом «дельта плюс» в России сообщала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.
«Случай единственный и, скорее всего завозной. Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран», - заявила Даниленко «Фонтанке». https://www.fontanka.ru/2021/06/25/69990722/
Она отметила, что у специалистов пока нет оснований утверждать, что данный вариант является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы.