В России подтвержден новый штамм коронавируса «дельта-плюс»

России зафиксирован первый подтвержденный случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС

Фото: РИА Новости РИА Новости

25 июня о первом случае заражения штаммом «дельта плюс» в России сообщала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

«Случай единственный и, скорее всего завозной. Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран», - заявила Даниленко «Фонтанке». https://www.fontanka.ru/2021/06/25/69990722/