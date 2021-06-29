Затравили антипрививочники: Корчевникова обвинили в «продажности» из-за вакцинации

Многие комментаторы заподозрили его в «продажности», «отсутствии веры в Бога» и «зомбировании» людей.

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Но нашлись и те, кто поддержал Корчевникова: «Борис, крепкого здоровья Вам. Я тоже делала прививку себе», «Какой молодец», «Так держать. Мы с тобой», «Вот это правильно. И пусть люди станут разумней».

Юморист Семен Слепаков на своей странице в Instagram опубликовал новое стихотворение, посвященное противникам прививок. Комик высмеял людей, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса.

Произведение затрагивает судьбы двух героев — антипрививочников Геннадия и Ольги, которые купили фальшивые QR-коды. Благодаря приобретению они получили возможность беспрепятственно ходить в рестораны и другие общественные места. Герои встретились в бане и занялись сексом. Ольга, сама того не зная, передала Геннадию индийский штамм.

Мужчина, не подозревая о заражении, после бани отправился домой к супруге и вскоре заболел. «И вот уж третий день Геннадий под аппаратом ИВЛ лежит, хрипит и умирает, чего он вовсе не хотел!» — продолжил Слепаков. Автор саркастически заметил, что если бы герой его произведения не купил поддельный сертификат, а сделал прививку, «то вскоре смог бы он свободно своей супруге изменять, и пить спиртное в ресторане, и людям руку подавать».

«И умер бы через полгода с простым диагнозом — инфаркт. Ведь вредно пить так много водки и в жаркой бане трахать баб», — заключил Слепаков.

Однако линию Ольги автор стиха так и не завершил — ее судьба осталась читателям неизвестна.

Ранее Слепаков сообщил, что развелся с женой. Об этом он упомянул в стихотворении, написанном в качестве ответа хейтерам, которые обвинили его в продажности.

Советский и российский певец Олег Газманов привился от COVID-19 вместе с 85-летней тёщей. Фото из кабинета врача он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Артист пристыдил актёра Егора Бероева , выступившего против обязательной вакцинации от коронавируса.

В своё время оспу, корь, полиомиелит и прочие опаснейшие болезни победили с помощью поголовной вакцинации. И никто не орал, что это покушение на свободу. Позор Борову (Егору Бероеву. — NEWS.ru) и другим известным личностям, саботирующим вакцинацию. Из-за них обязательно кто-то из их поклонников погибнет, прислушавшись к их идеям, — написал под постом музыкант.

View this post on Instagram A post shared by Газманов Олег (@oleggazmanov) Газманов добавил, что в августе 2020-го переболел COVID-19 и хотя у него ещё есть антитела, но он сделал прививку. Исполнитель отметил, что прислушивается «только к мнению специалистов-эпидемиологов, ни стоматологов, ни хирургов и прочих не слушает», так как последние — «узкоспециализированные лекари».

Накануне телеведущий канала «Россия 1» Дмитрий Киселёв в эфире «Вестей недели» раскритиковал актёра Егора Бероева, выступившего против обязательной вакцинации от коронавируса. Журналист посоветовал ему «лучше жевать, а не говорить», а также добавил, что артисту, как и антипрививочникам, «плевать на страну».

Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса. Артист сравнил ограничительные меры на фоне COVID-19 с преследованием евреев во времена Второй мировой войны.

Темпы вакцинации от коронавируса в России остаются низкими, за прошедший месяц число получивших оба компонента вакцины увеличилось всего на 3,5 процентных пункта и составило 11,5%. Об этом сообщил во вторник президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Темпы вакцинации остаются низкими. <...> За прошедший месяц есть сдвиг, но очень небольшой - около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию. Этого явно недостаточно. По законам эпидемиологии, пандемия будет побеждена, если 60-70% населения имеют защиту от заражения", - зачитал Сергеев обращение президиума РАН к россиянам о необходимости скорейшей вакцинации от COVID-19.