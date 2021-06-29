Затравили антипрививочники: Корчевникова обвинили в «продажности» из-за вакцинации

Антипрививочники затравили в Сети ведущего «России 1» и гендиректора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова
, получившего вакцину от COVID-19. Снимок из больницы он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Подписчиков, судя по всему, поступок журналиста разозлил. Они обвинили
его в «пропаганде».
Многие комментаторы заподозрили его в «продажности», «отсутствии веры в Бога» и «зомбировании» людей.
Но нашлись и те, кто поддержал Корчевникова: «Борис, крепкого здоровья Вам. Я тоже делала прививку себе», «Какой молодец», «Так держать. Мы с тобой», «Вот это правильно. И пусть люди станут разумней».
Юморист Семен Слепаков
на своей странице в Instagram опубликовал новое стихотворение, посвященное противникам прививок. Комик высмеял людей, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса.
Произведение затрагивает судьбы двух героев — антипрививочников Геннадия и Ольги, которые купили фальшивые QR-коды. Благодаря приобретению они получили возможность беспрепятственно ходить в рестораны и другие общественные места. Герои встретились в бане и занялись сексом. Ольга, сама того не зная, передала Геннадию индийский штамм.
Мужчина, не подозревая о заражении, после бани отправился домой к супруге и вскоре заболел. «И вот уж третий день Геннадий под аппаратом ИВЛ лежит, хрипит и умирает, чего он вовсе не хотел!» — продолжил Слепаков. Автор саркастически заметил, что если бы герой его произведения не купил поддельный сертификат, а сделал прививку, «то вскоре смог бы он свободно своей супруге изменять, и пить спиртное в ресторане, и людям руку подавать».
«И умер бы через полгода с простым диагнозом — инфаркт. Ведь вредно пить так много водки и в жаркой бане трахать баб», — заключил Слепаков.
Однако линию Ольги автор стиха так и не завершил — ее судьба осталась читателям неизвестна.
Ранее Слепаков сообщил, что развелся с женой. Об этом он упомянул в стихотворении, написанном в качестве ответа хейтерам, которые обвинили его в продажности.
Советский и российский певец Олег Газманов
привился от COVID-19 вместе с 85-летней тёщей. Фото из кабинета врача он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Артист пристыдил актёра Егора Бероева
, выступившего против обязательной вакцинации от коронавируса.
В своё время оспу, корь, полиомиелит и прочие опаснейшие болезни победили с помощью поголовной вакцинации. И никто не орал, что это покушение на свободу. Позор Борову (Егору Бероеву. — NEWS.ru) и другим известным личностям, саботирующим вакцинацию. Из-за них обязательно кто-то из их поклонников погибнет, прислушавшись к их идеям, — написал под постом музыкант.
Газманов добавил, что в августе 2020-го переболел COVID-19 и хотя у него ещё есть антитела, но он сделал прививку. Исполнитель отметил, что прислушивается «только к мнению специалистов-эпидемиологов, ни стоматологов, ни хирургов и прочих не слушает», так как последние — «узкоспециализированные лекари».
Накануне телеведущий канала «Россия 1» Дмитрий Киселёв
в эфире «Вестей недели» раскритиковал актёра Егора Бероева, выступившего против обязательной вакцинации от коронавируса. Журналист посоветовал ему «лучше жевать, а не говорить», а также добавил, что артисту, как и антипрививочникам, «плевать на страну».
Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса. Артист сравнил ограничительные меры на фоне COVID-19 с преследованием евреев во времена Второй мировой войны.
Темпы вакцинации от коронавируса в России остаются низкими, за прошедший месяц число получивших оба компонента вакцины увеличилось всего на 3,5 процентных пункта и составило 11,5%. Об этом сообщил во вторник президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
"Темпы вакцинации остаются низкими. <...> За прошедший месяц есть сдвиг, но очень небольшой - около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию. Этого явно недостаточно. По законам эпидемиологии, пандемия будет побеждена, если 60-70% населения имеют защиту от заражения", - зачитал Сергеев обращение президиума РАН к россиянам о необходимости скорейшей вакцинации от COVID-19.
РАН впервые обратилась к нации, призвав россиян сделать прививки от коронавируса, 28 мая. В распространенном сообщении академики тогда отметили, что все существующие опасения по поводу вакцинации не имеют под собой научного обоснования. В РАН подчеркнули, что с точки зрения науки наиболее адекватный ответ на вызов пандемии - именно вакцинация. Однако, согласно данным РАН, на тот момент первую дозу вакцины получили всего 11% жителей РФ, закончили вакцинацию 8%.