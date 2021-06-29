Россия стала мировой кибердержавой

Россия вошла в список мировых кибердержав. Его с большим отрывом от остальных возглавили США , в то время как Китаю предрекли возможную роль ведущей кибердержавы через десять лет, пишет C4ISRNET со ссылкой на Международный институт стратегических исследований (IISS).

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Доклад, на который ссылается издание, анализирует информацию, собранную в течение двух лет. Государства в нем оцениваются по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в киберпространстве, а также потенциал в области кибератак.

Соединенные Штаты оказались на высшем уровне по всем показателям: это единственная страна, получившая такую оценку. Во «второй разряд» попали страны, которые преуспевают лишь в некоторых критериях: Австралия, Канада, Франция, Израиль, Великобритания, Россия и Китай. Возможность «догнать» Соединенные Штаты в этой области, считают эксперты, у Китая появится лишь в течение 10 лет, а у остальных это займет еще больше времени.

Среди слабых мест в российской ситуации увидели нехватку кибербезопасности, недостаточно прочное место на международном цифровом рынке и зависимость от иностранных поставщиков — цели России в этой области могут оказаться недостижимы из-за «экономических обстоятельств».