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В России началась повторная вакцинация от коронавируса и вакцинация переболевших

Газета.Ruиещё 15
2 часа назад
В пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили о том, что в стране началась повторная вакцинация против COVID-19 и вакцинация переболевших. Об этом сообщает ТАСС. "Минздрав России утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших", — говорится в сообщении. Ранее врач высшей категории, главный терапевт "РЖД-Медицина" Сергей Черемушкин заявил, что озвученный министром здравоохранения России Михаилом Мурашко срок для повторной вакцинации в шесть месяцев оптимален, потому что объем антител, который выработался при контакте с COVID-19, за это время снижается. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".
Минздрав перечислил условия "экстренной" вакцинации
Фото: ТАССТАСС
Общество,Сергей Черемушкин,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,Россия,
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