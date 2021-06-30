Минздрав перечислил условия "экстренной" вакцинации

В пресс-службе Министерства здравоохранения России
заявили о том, что в стране началась повторная вакцинация против COVID-19 и вакцинация переболевших. Об этом сообщает ТАСС. "Минздрав России утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших", — говорится в сообщении. Ранее врач высшей категории, главный терапевт "РЖД-Медицина" Сергей Черемушкин
заявил, что озвученный министром здравоохранения России Михаилом Мурашко
срок для повторной вакцинации в шесть месяцев оптимален, потому что объем антител, который выработался при контакте с COVID-19, за это время снижается. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".