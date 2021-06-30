Минздрав перечислил условия "экстренной" вакцинации

"Экстренная" вакцинация против нового коронавируса, когда переболевшим COVID-19 или вакцинированным спустя полгода рекомендуется привиться или ревакцинироваться, будет проводиться в России до момента достижения коллективного иммунитета, уровень которого должен составить не менее 60% взрослого населения, следует из временных методических рекомендаций Минздрава о вакцинации населения от коронавируса, которые есть в распоряжении ТАСС.

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"Вакцинация и повторная вакцинация граждан, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разделяется на "рутинную" и "экстренную". <...> До достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации ("экстренная" вакцинация)", - говорится в документе.

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Выбор срока в шесть месяцев объясняется тем, что, согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у лиц, переболевших коронавирусной инфекцией, сохраняется в течение в среднем полугода после перенесенной инфекции, с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам. Кроме того, иммунный ответ организма на новые мутации коронавируса может ослабевать.

"После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществить переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции. При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации)", - отмечается в рекомендациях.

Указывается, что решение о возврате к режиму "экстренной" вакцинации в целом по стране или в отдельных субъектах принимается главным государственным санитарным врачом РФ или главных государственных врачей регионов в зависимости от эпидемической ситуации.

Уровень антител к коронавирусу

Ввиду того, что в настоящий момент еще не определен уровень антител к коронавирусу, который на 100% защищал бы от заболевания, вакцинироваться рекомендуется вне зависимости от наличия и количества антител. В частности, имеющиеся в настоящий момент тест-системы для определения клеточного иммунитета не могут использоваться широко, так как нет данных о том, как верно интерпретировать их результаты.

"Для детекции уровня клеточного иммунитета необходимо производить тесты сразу после забора крови и только в течение короткого (порядка 30 дней) интервала после вакцинации или перенесенной инфекции", - говорится в документе Минздрава.

Привиться или ревакцинироваться гражданин может любым вакцинным препаратом, зарегистрированным в стране. При этом в случае выявления у пациента в ходе введения первой дозы серьезных нежелательных явлений, при желании и при отсутствии противопоказаний, может быть осуществлена замена вакцины на другую (при ее наличии).

Указывается также, что если сразу после вакцинации после перенесенного ковида тест на антитела не определил их наличие, человек может привиться повторно спустя полгода с возможной заменой вакцинного препарата. Если после повторной вакцинации антитела также не определяются, следует детально обследовать пациента на наличие иммунодефицита.

Медицинские работники также должны разъяснять гражданам, что вакцина против коронавируса не вызывает активного заболевания.

"Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить других и себя, необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе соблюдение дистанции, использование масок, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях", - сказано в рекомендациях.

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что распространение пандемии коронавируса возможно предотвратить только с помощью вакцинации. Комментируя ситуацию о том, что в ряде регионов РФ была введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, глава государства отметил, что это происходит строго в рамках закона, а все действия направлены на то, чтобы избежать введения локдауна. Он также заявил, что остается противником введения обязательной вакцинации от ковида.