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В России выявили новый штамм коронавируса «дельта-плюс»

Lenta.ru
28 минут назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили новый штамм коронавируса «дельта-плюс». Ее слова передает РИА Новости.
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