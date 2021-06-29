Ученые назвали сроки пика третьей волны коронавируса в России

Пик третьей волны коронавируса в России ожидается в конце июня, а суточный прирост заболевших может превысить 21 тысячу человек. К такому выводу пришли математики СПбГУ, говорится в сообщении на сайте вуза.

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Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, разработавшие математическую модель распространения коронавирусной инфекции, отметили, что не последнюю роль в третьей волне пандемии в России играют низкие темпы вакцинации населения.

Так, в феврале эксперты прогнозировали снижение темпов заболеваемости в России — во второй декаде апреля, а в Петербурге — после 10 мая. Однако эти расчеты учитывали, что вакцинация охватит значительную часть населения, но ожидания не оправдались.

«Сегодня прирост численности невосприимчивого к вирусу населения настолько незначителен, что он практически не влияет на построение прогноза — как если бы вакцинация вообще не проводилась», - отметили они.

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.