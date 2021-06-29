"Сменила Сочи на Кемер": туристка поделилась собственным опытом

Россиянка поменяла тур в Сочи
на отдых в турецком Кемере и рассказала о причинах, по которым так поступила. Ее отзыв опубликован в блоге «Тонкости туризма» на платформе
«Яндекс.Дзен».
По словам туристки, она забронировала отель в Сочи, весь тур на двоих взрослых и ребенка обошелся ей в 83 000 рублей. Но ехать на российский юг Маргарите не хотелось, так как она предполагала, что из-за закрытия границ там будет очень многолюдно, также ее не устраивали уровень сервиса и погодные катаклизмы.
«Как только появились первые новости об открытии Турции, мы связались с менеджером нашего агентства и попросили замену. Штраф при отмене оказался 23 тысячи рублей! Моей ярости не было предела», - пожаловалась она.
Однако в итоге, по словам туристки, ей подобрали «отличный тур на семью на 10 дней в условия в десятки раз превосходящие сервис и качество Сочи».
Маргарита отметила, что в турецком Кемере они жили в пятизвездочном отеле без «толпы или очередей», а само место отлично подошло для семейного отдыха.
12 апреля российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. После чего в Сочи хлынул поток туристов. На майские праздники загруженность курорта местами доходила до 90-100%. После того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения России с Турцией, возник ажиотажный спрос на туры в эту страну.