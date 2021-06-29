"Сменила Сочи на Кемер": туристка поделилась собственным опытом

Россиянка поменяла тур в Сочи на отдых в турецком Кемере и рассказала о причинах, по которым так поступила. Ее отзыв опубликован в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

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По словам туристки, она забронировала отель в Сочи, весь тур на двоих взрослых и ребенка обошелся ей в 83 000 рублей. Но ехать на российский юг Маргарите не хотелось, так как она предполагала, что из-за закрытия границ там будет очень многолюдно, также ее не устраивали уровень сервиса и погодные катаклизмы.

«Как только появились первые новости об открытии Турции, мы связались с менеджером нашего агентства и попросили замену. Штраф при отмене оказался 23 тысячи рублей! Моей ярости не было предела», - пожаловалась она.

Однако в итоге, по словам туристки, ей подобрали «отличный тур на семью на 10 дней в условия в десятки раз превосходящие сервис и качество Сочи».

Маргарита отметила, что в турецком Кемере они жили в пятизвездочном отеле без «толпы или очередей», а само место отлично подошло для семейного отдыха.