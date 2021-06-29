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Гинцбург заявил, что из-за мутаций коронавируса прививаться нужно каждые полгода

ТАСС
1 час назад
Вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции необходимо каждые полгода, это требуется делать и тем, кто уже переболел. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил, что из-за мутаций коронавируса прививаться нужно каждые полгода
Фото: ТАССТАСС
Гинцбург отметил, что штамм, который вызывает COVID-19, постоянно мутирует.
"В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, - и написано совершенно правильно - каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови", - сказал он на пресс-конференции во вторник.
Коронавирусная инфекция даже в легкой форме опасна последствиями для организма, предупредил глава Центра им. Гамалеи.
"Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания", - сказал он.
По словам Гинцбурга, порядка 90% новых случаев заражения в России приходятся на индийский штамм.
Общество,Минздрав РФ,
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