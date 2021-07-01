В ВОЗ рекомендовали прививаться от COVID двумя дозами

Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен заявила, что в ВОЗ рекомендуют делать прививку от коронавирусной инфекции двумя дозами одной вакцины, так как последствия применения разных вакцин пока не изучены. Об этом она рассказала во время прямого эфира в Periscope-аккаунте организации.
По ее словам, сейчас есть данные только о возможности "смешанной" иммунизации в случае применения дозы вакцины американской компании Pfizer после того, как первая прививка была сделана вакциной британско-шведской компании AstraZeneca.
"Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно", — сказала руководитель департамента иммунизации ВОЗ.
На сегодняшний день исследования продолжаются. ВОЗ ожидают получить данные на этот счет в ближайшие месяцы, добавила О'Брайен.
Ранее директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" являются эффективными и безопасными.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".