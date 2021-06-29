Апартаменты, три дня наедине: как пройдет свидание Ефремова с женой

Адвокат советского и российского артиста Михаила Ефремова — Пётр Хархорин — в интервью порталу Starhit назвал условия свидания своего клиента с супругой Софьей Кругликовой. По его словам, в колонии, где содержится актёр, «есть специальные апартаменты», куда «запускают, отбирают телефон» и люди общаются три дня.

Фото: ТАСС ТАСС

Софья [Кругликова] никогда слабой не была, она сильная цельная женщина, тоже вызывает только уважения. У неё есть определённые взгляды на всё, и она их претворяет в жизнь. Конечно, ей стало тяжелее — она одна с тремя детьми, их надо поднимать. Пашет на нескольких работах, в профессии востребована, слава Богу. Поэтому не жалуется, — отметил юрист.

Видео дня

Он добавил, что, скорее всего, женщина «посетит кассацию». Михаилу же придётся принять участие в заседании по видеосвязи из колонии — «этапироваться ради этого в Москву тяжело и долго». Хархорин подчеркнул, что артист изменил своё отношение к происшествию накануне суда о смягчении приговора. Ему тяжело обсуждать последствия аварии. Юрист отметил, что его клиент «стал намного серьёзнее», к нему «пришло покаяние — по-настоящему» и превратилось во «внутреннее чувство».

Представитель Ефремова добавил, что артист похудел в колонии, правда, «прежде всего из-за душевных переживаний». Но адвокат считает, что в местах заключения прибавляют в весе «только бомжи», считающие тюремное меню «райской пищей». Хархорин отметил, что никаких психических отклонений сейчас у актёра нет, как предполагалось в СМИ.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима . 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Позже защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП.