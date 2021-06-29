Пока вы спали: Россия ответила на учения НАТО в Черном море

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Фото: Рамблер Рамблер

Россиян защитят от роста мировых цен

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Правительством России ведется разработка системы защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на продукты (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба), черные и цветные металлы и удобрения. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета «Ведомости».

По данным источников, система будет состоять из двух частей: прогнозирование мировых цен на товары и их влияния, и использование этих оценок для предупреждения разогрева внутреннего рынка. Как только стоимость товара в мире будет преодолевать определенную «красную линию», в России вступят в силу механизмы реагирования, разработка которых пока ведется.

Банки снижают ставки на валютные вклады

По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», доходность вкладов в американской валюте упала с 11 по 24 июня на 0,1–0,3 п.п., продолжая нисходящий тренд последних лет. При этом ставки на рублевые вклады растут, пишут «Известия».

Всего с января 2020-го по апрель 2021 года средневзвешенные процентные ставки по вкладам физлиц в долларах просели почти вдвое, отмечает Центробанк . А максимальная ставка по вкладам в рублях в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, по данным регулятора, на вторую декаду июня составила 5,1% против 4,9% за аналогичный период прошлого года.

Нелегалы бегут из Белоруссии в Литву

Литовские власти попросили помощи у ЕС из-за ситуации с нелегальными мигрантами из Ирака, Ирана, Сирии, Гамбии и Марокко, проникающими в страну через территорию Белоруссии. С начала года было задержано более 550 нелегальных мигрантов, что почти в семь раз больше, чем за весь прошлый год, сообщают «Известия».

При этом обострение проблемы с мигрантами произошло на фоне резкого ухудшения отношений Вильнюса и Минска. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что его страна была барьером на пути переброски в Литву запрещенных препаратов и нелегалов, и заявил, что теперь там сами будут «их есть и ловить».

Россия ответила на учения НАТО в Черном море

В ответ на многонациональные маневры Sea Breeze 2021, которые продлятся до 10 июля в Черном море, Россия начала в Средиземном море масштабные учения с участием надводных кораблей, дизельных подводных лодок и авиации, сообщает «Коммерсант».

В российский учениях задействованы флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», два фрегата с крылатыми ракетами «Калибр», и также оснащенные «Калибрами» подводные лодки.

«Суперливень» затопил Москву

За несколько часов 28 июня в отдельных районах Москвы выпало до 70% месячной нормы осадков. Затопленными оказались улицы и дворы, в частности, на улице Народного Ополчения очевидцы засняли на видео человека, переплывавшего дорогу. В устранении последствий удара стихии участвовало 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», сообщает «Коммерсант».