Пока вы спали: Россия ответила на учения НАТО в Черном море

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Россиян защитят от роста мировых цен
Правительством России
ведется разработка системы защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на продукты (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба), черные и цветные металлы и удобрения. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает
газета «Ведомости».
По данным источников, система будет состоять из двух частей: прогнозирование мировых цен на товары и их влияния, и использование этих оценок для предупреждения разогрева внутреннего рынка. Как только стоимость товара в мире будет преодолевать определенную «красную линию», в России вступят в силу механизмы реагирования, разработка которых пока ведется.
Банки снижают ставки на валютные вклады
По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», доходность вкладов в американской валюте упала с 11 по 24 июня на 0,1–0,3 п.п., продолжая нисходящий тренд последних лет. При этом ставки на рублевые вклады растут, пишут
«Известия».
Всего с января 2020-го по апрель 2021 года средневзвешенные процентные ставки по вкладам физлиц в долларах просели почти вдвое, отмечает Центробанк
. А максимальная ставка по вкладам в рублях в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, по данным регулятора, на вторую декаду июня составила 5,1% против 4,9% за аналогичный период прошлого года.
Нелегалы бегут из Белоруссии в Литву
Литовские власти попросили помощи у ЕС
из-за ситуации с нелегальными мигрантами из Ирака, Ирана, Сирии, Гамбии и Марокко, проникающими в страну через территорию Белоруссии. С начала года было задержано более 550 нелегальных мигрантов, что почти в семь раз больше, чем за весь прошлый год, сообщают
«Известия».
При этом обострение проблемы с мигрантами произошло на фоне резкого ухудшения отношений Вильнюса и Минска. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко
напомнил, что его страна была барьером на пути переброски в Литву запрещенных препаратов и нелегалов, и заявил, что теперь там сами будут «их есть и ловить».
Россия ответила на учения НАТО в Черном море
В ответ на многонациональные маневры Sea Breeze 2021, которые продлятся до 10 июля в Черном море, Россия начала в Средиземном море масштабные учения с участием надводных кораблей, дизельных подводных лодок и авиации, сообщает
«Коммерсант».
В российский учениях задействованы флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», два фрегата с крылатыми ракетами «Калибр», и также оснащенные «Калибрами» подводные лодки.
«Суперливень» затопил Москву
За несколько часов 28 июня в отдельных районах Москвы выпало до 70% месячной нормы осадков. Затопленными оказались улицы и дворы, в частности, на улице Народного Ополчения очевидцы засняли на видео человека, переплывавшего дорогу. В устранении последствий удара стихии участвовало 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», сообщает
«Коммерсант».
При этом эксперты отмечают, что ливневая канализация в Москве не справляется с большим количеством осадков и нуждается в модернизации. Однако переделать ее «чудовищно дорого и вряд ли город на это пойдет».