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Пока вы в маске: Россияне отказались прививаться ради отпуска на Черном море

Елена Прошина
1 час назад

Россияне отказались прививаться ради отпуска на Черном море

Только 3% российских граждан выразили готовность вакцинироваться от коронавируса, если это будет условием для отдыха в Краснодарском крае. В мае пройти вакцинацию ради поездки за границу были готовы 20% респондетов.

Еще четыре региона России объявили обязательную вакцинацию

Карелия, Псковская, Тамбовская и Курская области в понедельник, 28 июня, объявили о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий населения.

Россиян предупредили о тюремном сроке за покупку сертификата о вакцинации

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», - отметил сенатор Андрей Клишас.

В Москве приостановили вакцинацию «КовиВаком»

«Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», - подчеркивается в сообщении на официальном сайте главы города.

Москалькова: отказ от вакцинации не может стать основанием для увольнения с работы

Уполномоченный по правам человека в России считает, что отказ от вакцинации может стать основанием для отстранения от работы, но не для увольнения.
Общество,Видео,Андрей Клишас,Минздрав РФ,РИА Новости,Краснодарский Край,
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