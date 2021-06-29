Пока вы в маске: Россияне отказались прививаться ради отпуска на Черном море

Россияне отказались прививаться ради отпуска на Черном море
Только 3% российских граждан выразили готовность вакцинироваться от коронавируса, если это будет условием для отдыха в Краснодарском крае
. В мае пройти вакцинацию ради поездки за границу были готовы 20% респондетов.
Еще четыре региона России объявили обязательную вакцинацию
Карелия, Псковская, Тамбовская и Курская области в понедельник, 28 июня, объявили о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий населения.
Россиян предупредили о тюремном сроке за покупку сертификата о вакцинации
«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», - отметил сенатор Андрей Клишас
.
В Москве приостановили вакцинацию «КовиВаком»
«Ожидается поставка Минздравом России
следующей партии данной вакцины», - подчеркивается в сообщении на официальном сайте главы города.
Москалькова: отказ от вакцинации не может стать основанием для увольнения с работы
Уполномоченный по правам человека в России считает, что отказ от вакцинации может стать основанием для отстранения от работы, но не для увольнения.