Пока вы в маске: Россияне отказались прививаться ради отпуска на Черном море

Россияне отказались прививаться ради отпуска на Черном море

Только 3% российских граждан выразили готовность вакцинироваться от коронавируса, если это будет условием для отдыха в Краснодарском крае . В мае пройти вакцинацию ради поездки за границу были готовы 20% респондетов.

Еще четыре региона России объявили обязательную вакцинацию

Карелия, Псковская, Тамбовская и Курская области в понедельник, 28 июня, объявили о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий населения.

Россиян предупредили о тюремном сроке за покупку сертификата о вакцинации

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», - отметил сенатор Андрей Клишас

В Москве приостановили вакцинацию «КовиВаком»

«Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», - подчеркивается в сообщении на официальном сайте главы города.

Москалькова: отказ от вакцинации не может стать основанием для увольнения с работы