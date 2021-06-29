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СМИ: в России потерялись восемь миллионеров

Ura.Ru
50 минут назад
Лотерейный бренд, под которым распространяются государственные лотереи в России «Столото», разыскивает 8 победителей новогоднего розыгрыша «Русского лото». Они не обратились за выигранными миллионами.
В России "потерялись" восемь миллионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Столото» разыскивает миллионеров новогоднего тиража «Русского лото»: 8 победителей из 581 пока еще не обратились за выигрышем», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на «Столото».
Отмечается, что лотерейные билеты были куплены в Нижегородской области (г. Бор), в Подмосковных Одинцово и Высоковске, в Кургане, Нальчике, Санкт-Петербурге и Ярославле.
По итогам новогодней лотереи в стране выиграли 581 человека, а разыгрывалось более 2 миллиардов рублей, что произошло в России впервые. Организаторы разыграли 1000 призов по 1 миллиону рублей.
Сообщается, что у победителей лотереи есть 3,5 года, чтобы обратиться за выигранными деньгами. По истечении срока все невыданные деньги будут направлены в госбюджет и в дальнейшем пойдут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий.
Общество,Столото,РИА Новости,Россия,
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