"Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию"

Конституция России позволяет ввести обязательную вакцинацию граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Дмитрия Липина.

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По его словам, права человека — в приоритете, однако согласно Основному закону, власти имеют право ограничить некоторые права россиян, если под угрозой оказался конституционный строй, основы нравственности, здоровья, а также права и законные интересы других лиц.

Также кабмин России имеет право защитить обеспечивать оборону и безопасность государства.

Как отметил эксперт, таким образом, права именно человека, а не общества или группы лиц, имеют приоритетное значение.

Так как COVID-19 несет опасность для здоровья всех граждан страны, в условиях эпидемии можно фактически обязать всех к совершению каких-либо действий, в том числе прививке.