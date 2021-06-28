Ситуация постоянно меняется: вирусолог оценил развитие пандемии

Предсказать улучшение ситуации с коронавирусом сложно, она будет зависеть от формирования коллективного иммунитета. Об этом заявил « Известиям » руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов Центра имени Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко

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«Нужно следить за ситуацией и теми факторами, которые будут способствовать прекращению распространения коронавирусной инфекции: создание коллективного иммунитета за счет вакцинации и за счет тех, кто перенес коронавирусную инфекцию», - сказал Бутенко.

Он подчеркнул, что с учетом медленных темпов вакцинации переболевшие являются основным инструментом формирования иммунитета.

Бутенко отметил, что прогнозы по развитию пандемии делались неоднократно, но они никогда не сбывались, потому что ситуация постоянно меняется. Вирус мутирует, и сейчас в мире распространены десятки вариантов коронавируса: чилийский, парагвайский, бразильский, южноафриканский, индийский, британский.

Новые варианты индийского штамма — «Дельта» и «Дельта плюс» - имеют высокую скорость распространения и меняют ситуацию в худшую cторону. В настоящее время большинство заболевших в России и Европе болеют именно этим штаммом, подчеркнул Бутенко.

«Однако пандемии рано или поздно все-таки заканчиваются, когда у людей приобретается коллективный иммунитет», - сказал специалист.

Он напомнил, что даже такие страшные эпидемии, как оспа и чума, закончились, поэтому рано или поздно распространение COVID-19 также остановится.