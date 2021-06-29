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«К вам Крым пришел в гости?»: Норкин пожаловался на потоп в телецентре

Елена Прошина
13 минут назад
Телеведущий Андрей Норкин показал в Instagram видео из затопленного телецентра «Останкино». Пользователи соцсети пожалели уборщиц и пошутили, что в телецентр залило также как и Крым.
«К вам Крым пришел в гости?»: Норкин пожаловался на потоп в телецентре
Фото: ТАССТАСС
Ранее на Крым обрушился циклон, который привел к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировского районов Крыма. В результате наводнения погиб человек. Удар стихии привел к разрушению домов, нарушению подачи электроэнергии и водоснабжения. Сегодня сильные ливни и грозы обрушились на Москву и Подмосковье.
«А у нас в телецентре маленькое наводнение!» - написал в Instagram Норкин, продемонстрировав затопленные коридоры «Останкино» и девушку со шваброй.
В комментариях к записи пользователи соцсети пожалели уборщиц, которым придется вычерпывать воду, и вспомнили про подтопление Крыма.
«О! К вам Крым пришёл в гости?!», «Бедные уборщицы», «Нормально, мойка палубы по-флотски», «Всем тряпки в руки, а не камеры», «Крымская волна добежала», «Уборщицам нужно выписать премию», - написали они.
Стихия привела к возникновению проблем не только в московском телецентре. Так, в Щелково молния ударила в трансформаторную будку, в результате чего та загорелась. Также очевидцы сняли на видео, как у торгового центра в Щелково снесло крышу. Пострадавших в результате ЧП не было.
Общество,Соцсети,Крым наш,Андрей Норкин,ТТЦ "Останкино",Республика Крым,
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