Язвы на глазах: петербуржцам рассказали об опасности купания в водоемах

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По словам врача, для купания нужно выбирать только специально отведенные водоемы с проточной водой, а также вообще воздержаться от плавания при наличии ран и ссадин на коже.

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«Избегать купания следует в водоеме со стоячей водой, заросшем тиной или с торчащими корягами. Если человек все же искупался в загрязненном водоеме, и вода попала в глаза, мы рекомендуем использовать антисептические капли», - пояснил он.

Если же не озаботиться гигиеной, то, по словам офтальмолога клиники микрохирургии глаза «Я вижу», можно подхватить акантамебный кератит, который вызывают живущие в водоемах микроорганизмы.

«Это тяжелое воспаление глаза, которое вызывает осложнения в виде перфорированных язв роговицы. Особенно опасны акантамебы для тех, у кого есть покраснения и повреждения на слизистой или роговице. Попадая на открытую рану, они быстро размножаются, «съедая» ткань роговицы за считанные дни», - пояснил Никулин.

Вылечить такое заболевание можно только в больнице. А так как первые несколько дней оно себя не проявляет, то последствия могут быть плачевными, и часто требуется операция по пересадке роговицы.

Также купание в грязной воде может стать причиной вирусного конъюнктивита, симптомами которого являются резь, жжение и повышенная слезоточивость, аденовирусной инфекции, бактериального конъюнктивита, аллергии, синдрома сухого глаза, заметил офтальмолог.

Он посоветовал тем, кто носит контактные линзы, снимать их перед купанием, либо сразу обрабатывать специальным раствором, чтобы очистить от вредных микроорганизмов.