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Врач рассказала об опасности гречки

Алиса Селезнёва
1 час назад
Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова предостерегла россиян от чрезмерного употребления гречки и сочетания ее с рядом продуктов. Об этом пишет РИА Новости.
Врач рассказала об опасности гречки
Фото: PixabayPixabay
Врач напомнила, что гречка является диетическим продуктом, проблемы с ее непереносимостью встречаются крайне редко, и она отлично подходит даже людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта.
«Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию», - пояснила Бочарова.
Она также посоветовала избегать сочетания гречки с жирными продуктами, в том числе мясными полуфабрикатами и жирной рыбой. А для лечебного питания гречневую кашу стоит варить, а не просто запаивать крупу кипятком, считает диетолог.
Ранее врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева посоветовала людям старше 60 лет отказаться от белка, заменив его овощами и фруктами. Она также призвала ввести в свой рацион больше местных продуктов, таких как: гречка, льняное масло и семена льна, облепиха, клюква, а также ферментированных продуктов, например, квашеную капусту и моченые яблоки.
Общество,Татьяна Бочарова,РИА Новости,
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