Врач рассказала об опасности гречки

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова предостерегла россиян от чрезмерного употребления гречки и сочетания ее с рядом продуктов. Об этом пишет РИА Новости

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Врач напомнила, что гречка является диетическим продуктом, проблемы с ее непереносимостью встречаются крайне редко, и она отлично подходит даже людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

«Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию», - пояснила Бочарова.

Она также посоветовала избегать сочетания гречки с жирными продуктами, в том числе мясными полуфабрикатами и жирной рыбой. А для лечебного питания гречневую кашу стоит варить, а не просто запаивать крупу кипятком, считает диетолог.