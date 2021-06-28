По словам премьер-министр Италии Марио Драги, которые он произнёс на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров: российские вакцины, возможно, никогда не получат одобрения в Евросоюзе . Следовательно, в отношении привитых россиян будут действовать жёсткие ограничения на въезд.

Понятное дело, вопрос этот прежде всего политический. И, как предполагают эксперты, попытка продавить в нашей стране применение импортных препаратов. Тем более, если учесть, что, кроме российских вакцин, европейские лидеры «засомневались» ещё и в китайских. И для многочисленных туристов из Поднебесной заграничные путешествия, похоже, тоже могут накрыться медным тазом.

Как последние новшества переживёт туристический бизнес, который и без того уже год переживает нелегкие времена? При этом Европа была бы счастлива принять наших туристов, но только теоретически. В Италию прямой въезд россиянам полностью запрещён. Лазеек нет и во Франции, хотя она открыта для привившихся иностранцев с 9 июня, но опять же не для россиян. Для нас вроде бы распахнула свои двери Испания, да только туда надвигается пятая волна коронавируса с новым индийским дельта-штаммом И даже Греция отныне требует обязательный ПЦР-тест как у привитых, так и у непривитых граждан России, равняя всех под одну гребёнку.

В целом выдача шенгенских виз российским туристам относительно «доковидного» 2019 года сократилась почти на 85%. В общем, закрыто все, куда надо и куда не надо.

Правда, некоторые туристы, как выяснил «МК», рассматривают вариант вообще не сообщать в стране, куда они прилетели на отдых, что были вакцинированы. Или покупать липовые сертификаты о том, что вакцинированы чем-то ещё.

«Мы с подругами собираемся отдохнуть в Италии, думали, что может быть просто приобретём паспорт о вакцинации импортными препаратами, — рассказывает 25-летняя москвичка Анна. — Но нам рассказали какие-то страсти, что если раньше в самолётах и аэропортах собаки по запаху определяли больного коронавирусом человека, то сейчас точно также они будут натаскиваться на вакцину — европейская она или наша. Вот и не знаем, рисковать или нет».

Между тем, глава российского МИД Сергей Лавров уже обсудил с лидером МИДа Италии Луиджи Ди Майо возможность возобновления регулярного авиасообщения между нашими странами, отметив, что Оперштаб РФ дал добро на восстановление полетов в республику.