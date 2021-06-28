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В России имамов обязали вакцинироваться от коронавируса

Daily Storm
22 минуты назад
Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин подписал приказ, согласно которому все мусульманское духовенство и сотрудники мечетей обязаны сделать прививки от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу организации.
В России имамов обязали вакцинироваться от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Всем сотрудникам аппарата ДУМ РФ, ранее не прошедшим вакцинацию от коронавируса, необходимо записаться на вакцинацию с последующим представлением копии сертификата вакцинированного, — рассказали в ДУМ. — А при наличии противопоказаний предоставить подтверждающие документы».
В организации отметили, что приказ обусловлен характером деятельности большинства сотрудников, предполагающим постоянное взаимодействие с третьими лицами.
В число сотрудников аппарата ДУМ России в столице входит духовенство Соборной, Исторической и Мемориальной мечетей Москвы. Подчеркивается, что большая часть сотрудников сделала прививки еще до издания приказа.
Сегодня, 28 июня, в Смоленской и Тамбовской областях сообщили о введении обязательной вакцинации от COVID-19 работников, занятых в торговле, пищевой промышленности и общественного питания, в сферах образования, здравоохранения, общественного транспорта, социальной защиты, услуг, а также других отраслях, входящих в группу риска.
В категории для обязательной вакцинации включены также работники предприятий бытовых услуг, прачечных, химчисток. Также в этот список попали сотрудники театров, кинотеатров и концертных залов, всех культурно-массовых учреждений, массовых культурных и спортивных мероприятий, детских лагерей дневного пребывания, детских игровых площадок, комнат, центров.
24 июня в Москве обязали работодателей привить 60% курьеров. Это следует из обновленного постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой. Оперштаб Москвы ранее заявил, что к сфере торговли, где должны быть привиты 60% сотрудников, относится не только розничная торговля, но еще оптовая и дистанционная.
Общество,Елена Андреева,Равиль Гайнутдин,Духовное управление мусульман,Россия,
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