Названа стоимость прививки от COVID-19 для мигрантов в Москве

Трудовые мигранты в Москве
будут вакцинированы «Спутником Лайт»» за счет работодателя. Стоимость прививки составит 1300 рублей, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал о старте кампании по вакцинации трудовых мигрантов от коронавируса, которая пока проводится в тестовом режиме. Сделать прививку можно будет однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
««Спутник Лайт» дает одномоментный эффект, и достаточно быстро проходят вакцинацию те, кому это положено», - пояснил градоначальник.
Вакцинация уже идет с 27 июня в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово. А с 29 июня в столице откроется еще один пункт вакцинации на территории торгового центра «Садовод»: по адресу: улица Верхние Поля, дом 54, строение 15.
Дата вакцинации будет назначаться после рассмотрения заявки работодателя. Он будет предоставлять списки сотрудников, оплачивать вакцину и получать сертификаты о прививках. Стоимость услуг составляет 1300 рублей на одного сотрудника.
«В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, расширять ее, чтобы сделать вакцинацию доступнее для большинства групп трудовых мигрантов», - пообещал Сергей Собянин.
За минувшие сутки в Москве зафиксировали максимальное число смертей от коронавируса - 124. Всего за сутки было выявлено 7246 новых случаев заражения COVID-19. Мэр города назвал ситуацию с заболеваемостью сложной, подчеркнув, что за последнюю неделю побиты рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса.