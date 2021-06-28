Названа стоимость прививки от COVID-19 для мигрантов в Москве

столичной мэрии Трудовые мигранты в Москве будут вакцинированы «Спутником Лайт»» за счет работодателя. Стоимость прививки составит 1300 рублей, говорится в сообщении на сайте

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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте кампании по вакцинации трудовых мигрантов от коронавируса, которая пока проводится в тестовом режиме. Сделать прививку можно будет однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

««Спутник Лайт» дает одномоментный эффект, и достаточно быстро проходят вакцинацию те, кому это положено», - пояснил градоначальник.

Вакцинация уже идет с 27 июня в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово. А с 29 июня в столице откроется еще один пункт вакцинации на территории торгового центра «Садовод»: по адресу: улица Верхние Поля, дом 54, строение 15.

Дата вакцинации будет назначаться после рассмотрения заявки работодателя. Он будет предоставлять списки сотрудников, оплачивать вакцину и получать сертификаты о прививках. Стоимость услуг составляет 1300 рублей на одного сотрудника.

«В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, расширять ее, чтобы сделать вакцинацию доступнее для большинства групп трудовых мигрантов», - пообещал Сергей Собянин.