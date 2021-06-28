Решение о проведении массовых мероприятий, в том числе праздника выпускников «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге , принимают местные власти с учетом рекомендаций санитарных врачей. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пишет РИА Новости.

Праздник «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге 25 июня, его посетило больше 45 тысяч выпускников. Власти города установили антиковидные правила для участников: на входе проверяли температуру и маски, выпускников развели по отдельным секторам. Однако не все участники мероприятия соблюдали эти правила.

По словам Пескова, никаких прямых запретов на такие мероприятия нет, а решение об их проведении принимается руководством города и региона.

«Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге, они реализовались на месте», - пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что о том, будет ли рост заболеваемости после «Алых парусов», станет ясно по истечении какого-то количества времени.

«Мы все с вами увидим статистику - есть ли резкий скачок или нет», - отметил он.