Директор регионального отделения туристического агентства Anex Tour в КрасноярскеЕкатерина Семенова рассказала на видео, как ей удалось отправить россиян на отдых в Египет с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. Ранее опубликованная на странице Семеновой в Instagram запись была удалена. Сейчас она появилась в распоряжении Telegram-канала «Подъём».
«Я им сказала, чтобы они заливали мирамистин куда только можно: в нос, в рот, в уши, чтобы тест у них показал другой результат. Что в принципе и получилось: тест они пересдали, и он оказался отрицательным», – сообщила в своем ролике глава турфирмы.
Позднее работница российской туриндустрии уточнила, что отдыхающие сделали прививку от COVID-19 и предъявили в Египте сертификат о вакцинации. Кроме того, по ее утверждению, тесты в красноярских клиниках порой выдают ложноположительные результаты.