В Москве побит антирекорд по смертям с коронавирусом

Москве за последние сутки зафиксировали 124 смерти пациентов с коронавирусом, это новый максимум суточной смертности. Статистику по COVID-19 опубликовал Telegram-канал оперативного штаба столицы.

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Накануне в Москве отчитались от 114 умерших пациентах с коронавирусом.

За последние 24 часа в России выявили 21 650 новых случаев коронавируса (на первом месте Москва с 7246 случаями), в 14,1 процента случаев у людей не было клинических проявлений болезни. По всей стране за сутки зафиксировали 611 летальных исходов. Выписались из больниц 12 626 человек.

В середине июня впервые с марта 2021-го оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России, в последние дни в стране выявляют от 17 до 21 тысяч новых инфицированных за сутки. В Москве и некоторых регионах ввели коронавирусные ограничения.