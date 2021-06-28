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Москва и Питер обновили антирекорды по смертности от COVID-19

Мария Иванова
46 минут назад
В Москве за последние сутки зафиксировали 124 смерти пациентов с коронавирусом, это новый максимум суточной смертности. Статистику по COVID-19 опубликовал Telegram-канал оперативного штаба столицы.
В Москве побит антирекорд по смертям с коронавирусом
Фото: ТАССТАСС
Накануне в Москве отчитались от 114 умерших пациентах с коронавирусом.
За последние 24 часа в России выявили 21 650 новых случаев коронавируса (на первом месте Москва с 7246 случаями), в 14,1 процента случаев у людей не было клинических проявлений болезни. По всей стране за сутки зафиксировали 611 летальных исходов. Выписались из больниц 12 626 человек.
В середине июня впервые с марта 2021-го оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России, в последние дни в стране выявляют от 17 до 21 тысяч новых инфицированных за сутки. В Москве и некоторых регионах ввели коронавирусные ограничения.
В столице и Подмосковье идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).
Общество,Москва,
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