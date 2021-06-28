Дорожают стремительно: ФАС взялась за ПЦР-тесты

"В связи с поступающими в ведомство обращениями населения об увеличении цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от коронавируса, ФАС России ранее отправила запросы в адрес медицинских организаций. Сейчас нами изучаются полученные документы, чтобы установить, насколько экономически обоснованы цены на эти услуги", - отмечается в сообщении ФАС сегодня, 28 июня.
Ранее сообщалось, что с начала эпидемии коронавируса в Московской области было сделано свыше 8 млн ПЦР-исследований на COVID-19. Эти данные представили в министерстве здравоохранения региона.
"ПЦР-диагностика - это основной маркер, позволяющий выявить лиц, зараженных коронавирусом. В Подмосковье в проведении исследований участвует 18 лабораторий, в том числе 11 государственных. Только за суточный период нами проводится около 25 тыс. ПЦР-исследований на COVID-19", - уточняла ранее глава минздрава Московской области Светлану Стригункова.
Отметим, ПЦР-тестирование проводят на бесплатной основе при наличии симптоматики респираторного заболевания.
Людям, которых отсутствуют признаки ОРВИ, гриппа, коронавируса и воспаления легких анализ делают за плату.
Напомним, что с конца ноября результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 жители Москвы начали получать оперативно посредством СМС-сообщений немедленно после выполнения исследований в лаборатории.