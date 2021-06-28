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В российском регионе начался двухнедельный локдаун

Lenta.ru
1 час назад
В первом российском регионе — Бурятии — начался двухнедельный локдаун. Прекращена работа непродовольственных торговых сетей, сообщает Telegram-канал издания «Подъем» со ссылкой на власти.
В Бурятии начался двухнедельный локдаун
Фото: ТАССТАСС
Продуктовые магазины продолжают работать, но спрос на доставку увеличился на 30-70 процентов. По словам главы республики Алексея Цыденова, в настоящее время в больницах не хватает мест, а медицинский персонал не успевает принимать пациентов.
«У нас уже пять дней подряд в день от ковида умирает 20 и более человек! В сутки уходит почти 20 тонн кислорода. Это показывает, насколько тяжело дышать больным», — уточнил Цыденов.
Он добавил, что медикам помогают спортсмены, которые переставляют тяжелые баллоны с кислородом.
Ранее в Бурятии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп граждан, которые работают в сфере услуг и более всего подвержены риску инфицирования. Кроме того, сделать прививку обязаны работники учреждений культуры, досуга и спорта, МФЦ, клиентских подразделений банков, почтовых отделений, единых расчетных центров.
Общество,Почта России,Республика Бурятия,
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