"Ситуация очень тяжелая": Вирусолог объяснил новый всплеск заболеваемости COVID-19

По словам вирусолога, распространению вируса также способствует то, что жители города «расслабились», перестали носить маски и весной столица жила так, «как будто эпидемии совсем не было».

На фоне роста заболеваемости в Москве были введены дополнительные ограничения. Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые получили вакцину или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест. Также работодатели обязаны перевести на «удаленку» не менее 30% своих сотрудников. А главный санитарный врач столицы приняла решение об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы торговли и услуг.