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"Ситуация очень тяжелая": Вирусолог объяснил новый всплеск заболеваемости COVID-19

Алиса Селезнёва
1 час назад
По словам вирусолога, члена-корреспондента РАН, доктора биологических наук Сергея Нетесова, причинами резкого роста заболеваемости коронавирусом в России и, особенно в Москве, стало выделение зараженными большего количества частиц вируса, а также халатное отношение к ношению масок и вакцинации. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».
"Ситуация очень тяжелая": Вирусолог объяснил новый всплеск заболеваемости COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте числа заболевших COVID-19 в столице, при этом у 90% из них выявлен индийский штамм «дельта», который очень агрессивен и быстрее распространяется.
Нетесов отметил, что из-за нежелания россиян прививаться «барьер, который сделали для вируса, очень низкий».
«Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжелая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет», - заметил он.
По словам вирусолога, распространению вируса также способствует то, что жители города «расслабились», перестали носить маски и весной столица жила так, «как будто эпидемии совсем не было».
«Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический. Пик уйдет через две-три недели. В противном случае многим можно начинать присматривать себе больницу, а может, и гробик», - уверен он.
На фоне роста заболеваемости в Москве были введены дополнительные ограничения. Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые получили вакцину или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест. Также работодатели обязаны перевести на «удаленку» не менее 30% своих сотрудников. А главный санитарный врач столицы приняла решение об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы торговли и услуг.
Общество,Сергей Нетесов,Сергей Собянин,РАН,Lenta.ru,Москва,Россия,
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