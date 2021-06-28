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Пока вы в маске: Противники вакцинации запустили флешмоб с вопросами Путину

Елена Прошина
1 час назад

Жителей Забайкалья обязали вакцинироваться от COVID-19

Обязательные прививки, в частности, вводятся для госслужащих, работников здравоохранения, образования, соцзащиты, сфер торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, сотрудников финансовых организаций, организаций с услугами почтовой связи, многофункциональных центров, культуры, досуга и спорта.

Греция ужесточит правила въезда для российских туристов

Их обяжут сдавать тесты на коронавирус независимо от пройденной вакцинации. Нововведение вступит в силу с 30 июня.

В Москве вступил в силу запрет на посещение ресторанов без QR-кода

С понедельника, 28 июня, вход в рестораны столицы возможен только по QR-коду, подтверждающему пройденную вакцинацию. Его можно получить после прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут.

На Камчатке появился вице-губернатор по борьбе с COVID-19

В регионе напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекцией. Если в начала месяца фиксировалось около 10 новых случаев заболевания в сутки, то с начала прошлой недели, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, - от 15 до 40 случаев.

Противники вакцинации запустили флешмоб с вопросами Путину

Они напоминают, что принудительная вакцинация – это нарушение прав человека, закрепленное в Конституции РФ, а также нарушение Нюрнбергского кодекса.
Общество,Видео,Почта России,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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