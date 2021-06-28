Пока вы спали: Европа раскололась на два блока

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Украина ужесточает правила въезда
Со 2 июля на Украине
вступают в силу новые правила пересечения границы для россиян старше 12 лет и украинцев, которые провели на территории России
семь дней. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Так, для того, чтобы пересечь границу Украины нужно будет пройти экспресс-тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 непосредственно в пунктах пропуска. При наличии отрицательного результата желающие смогут попасть в страну. Эти же правила, введенные для борьбы с распространением нового индийского штамма «дельта», будут также действовать для пребывающих в страну из Индии, Португалии и Великобритании.
Европа раскололась на два блока
Вопрос отношений с Россией и предложение об участии президента Владимира Путина
в саммите ЕС
привел к расколу Европы. Против предложения Германии и Франции открыто выступили страны Балтии, Польша, Румыния и Нидерланды. Об этом на страницах
«Независимой газеты» пишет заведующая отделом европейских политических исследований ИМЭМО
им. Е.М. Примакова РАН
, доктор политических наук Надежда Арбатова.
Эксперт отмечает, что поражение Германии и Франции может быть связано как с возможным уходом Ангелы Меркель с поста канцлера и грядущими выборами во Франции, так и являться закономерным итогом роста влияния стран восточной Европы в ЕС. По всей видимости, этот вопрос прояснится в недалеком будущем после выборов в ФРГ и Франции, уверена она.
В Белоруссии ждут амнистию
Накануне Дня независимости, который отмечается в Белоруссии 3 июля, появилась информация о том, что родственникам политических заключенных предложено написать прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко
. Под амнистию, по мнению экспертов, могут попасть экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
и его девушка Софья Сапега, задержание которых вызвало международный скандал, пишет
«Независимая газета».
Местная общественность, а также эксперты полагают, что главная причина – санкции, неожиданно быстро введенные ЕС. Именно это побудило белорусские власти начать «торг политзаключенными».
Инфляционные ожидания в России бьют рекорды
Согласно исследованию Банка России
, инфляционные ожидания россиян на год вперед в июне вернулись к апрельским максимумам — 11,9% против 11,3% месяц назад и остаются выше локальных пиков 2019–2020 годов. Основной причиной в ЦБ назвали увеличение цен на сырье, материалы и комплектующие как на внутреннем, так и на внешнем рынке, пишет
«Коммерсант».
При этом в начале июня инфляция превысила 6%, а текущий баланс рисков значительно смещен в сторону проинфляционных. Все это может заставить Центробанк повысить ключевую ставку до уровня выше 6%,отмечает издание.
Аналитики предрекли России новый экономический кризис
Всемирный банк
после пандемии коронавируса ожидает максимальный за последние 80 лет «отскок» мировой экономики, в том числе и выход России на докризисный уровень к концу года. Однако эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что в 2025–2026 годах Россию ждет «пауза роста», пишут
«Известия».
Триггерами новой рецессии могут стать непомерные долги, накопленные странами мира в попытках стимулировать экономику, а также рост ипотечного кредитования в России и общей закредитованности граждан. При этом эксперты уверены, что запас прочности у России есть.