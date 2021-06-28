В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Вирусолог назвал штамм «дельта» более опасным для детей

Национальная Служба Новостейиещё 1
39 минут назад
Индийский штамм коронавируса оказался для молодежи и детей более заразным, чем уханьский вариант COVID-19. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Начинают болеть дети: Вирусолог об опасности штамма "дельта"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Начинают болеть уже молодые и дети этим вирусом, потому что у них в организме меньше рецептора. Если уханьский штамм детей почти не заражал, то этот уже заражает. В этом вся его пакость», - сказал он «Радио 1».
По словам Аграновского, индийский штамм (дельта) более заразен, заразившихся им больше примерно в полтора раза, болезнь протекает тяжелее, однако более смертоносным его назвать нельзя. Вирусолог добавил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует индийский штамм примерно на 80% (уханьский – на 95%).
Общество,Алексей Аграновский,МГУ,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители