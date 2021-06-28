«Одномоментно заболеет полмиллиона»: когда пандемия в России пойдет на спад

Прогноз сотрудников Центра интеллектуальной логистики СПбГУ о преодолении значения в 21 тысячу новых заразившихся коронавирусной инфекцией в России
сбылся.
Теперь ученые дали прогноз, когда можно ожидать выхода государства на плато, сообщают
«Известия».
Как отметил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров
, показатели ежесуточной заболеваемости ковидом в РФ уже в ближайшие дни выйдут к значению в 22,5 тысячи человек.
Если этот прогноз экспертов сбудется, то после этого значения число регистрируемых заражений должно сохраняться на одном уровне приблизительно до 15 июля.
К этой дате, как прогнозируют эксперты, в стране в одно время будут болеть COVID-19 полмиллиона человек. После этого уровень заболеваемости пойдет на спад.
Отмечается, что в Москве за сутки умерли 114 человек (на день раньше было 96, два дня назад — 98), что стало максимумом за все время эпидемии. В общей сложности в российской столице из-за ковида скончалось 22 086 человек, что больше, чем в любой другой области страны.
В целом по РФ уровень смертности практически достиг своего пика за весь период пандемии: на минувшее воскресенье — 599 случаев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
отмечал, что у жителей России в настоящее время есть только один выбор — или поставить прививку, или заболеть. Как пояснил российский градоначальник, новый индийский штамм коронавируса, который более заразен, чем предыдущий вариант, не оставляет людям другого выбора.