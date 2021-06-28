«Одномоментно заболеет полмиллиона»: когда пандемия в России пойдет на спад

Прогноз сотрудников Центра интеллектуальной логистики СПбГУ о преодолении значения в 21 тысячу новых заразившихся коронавирусной инфекцией в России сбылся.

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Теперь ученые дали прогноз, когда можно ожидать выхода государства на плато, сообщают «Известия».

Как отметил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров , показатели ежесуточной заболеваемости ковидом в РФ уже в ближайшие дни выйдут к значению в 22,5 тысячи человек.

Если этот прогноз экспертов сбудется, то после этого значения число регистрируемых заражений должно сохраняться на одном уровне приблизительно до 15 июля.

К этой дате, как прогнозируют эксперты, в стране в одно время будут болеть COVID-19 полмиллиона человек. После этого уровень заболеваемости пойдет на спад.

Отмечается, что в Москве за сутки умерли 114 человек (на день раньше было 96, два дня назад — 98), что стало максимумом за все время эпидемии. В общей сложности в российской столице из-за ковида скончалось 22 086 человек, что больше, чем в любой другой области страны.

В целом по РФ уровень смертности практически достиг своего пика за весь период пандемии: на минувшее воскресенье — 599 случаев.