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Игру в шашки под водой пожарных из Нижнего Тагила записали на видео

Александр Кузьмин
45 минут назад
Пожарные из Нижнего Тагила сыграли партию шашек на дне карьера. Видео набрало популярность в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как несколько пожарных, одетые в гидрокостюмы и в свою рабочую экипировку играют в шашки на глубине более десяти метров. Сообщается, что спасатели погрузились в карьер Лазурный в Свердловской области.
«Карьер Лазурный обследован, открытого горения под водой нет, можно погружаться здесь», — заявил один из участников экстремальной партии.
Ранее в свердловском управлении МЧС сообщали, что игротерапия это неплохой способ снятия стресса, который практикуют психологи МЧС.
Общество,Видео,МЧС,
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