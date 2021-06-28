В России появилась новая должность из-за COVID-19

Кузнецов работал в коммерческих организациях в регионах РФ до 2016 года, после был назначен в аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе на должность федерального инспектора по Хабаровскому краю департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления, с 2017 года замещал должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики. В 2019 году был назначен на должность главного федерального инспектора по Сахалинской области. С середины апреля 2020 года по настоящее время занимал пост председателя правительства - первого вице-губернатора Камчатского края.