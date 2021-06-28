В России появилась новая должность из-за COVID-19

"Владимир Солодов назначил врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19. Им стал Александр Кузнецов, ранее занимавший пост председателя правительства Камчатского края", - говорится в сообщении.
"По-прежнему мы не можем справиться с распространением коронавирусной инфекции. Мы сталкиваемся с новой, уже третьей волной распространения инфекции, с новым штаммом вируса, более тяжелым в проявлении. Пока еще в крае очень слабыми темпами идет формирование коллективного иммунитета. Сегодня это направление работы является ключевым, самым важным для нас. Это не касается исключительно министерства здравоохранения края. Это общая задача всего правительства, слаженной и приоритетной работы в этом вопросе всех органов власти. Мною принято решение о том, что общая координация этой работы теперь будет осуществляться на уровне отдельно выделенного вице-губернатора - вице-губернатора по борьбе с COVID-19", - приводятся в сообщении слова Солодова.