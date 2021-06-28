Минтруд изменит правила назначения выплат в регионах России

Отмечается, что сейчас назначение и предоставление пособий осуществляется в других информационных системах, а в отдельных муниципальных образованиях — и ручным образом. Кроме этого, проект документа устанавливает единые требования к региональным информационным системам — для того чтобы местные органы соцзащиты могли с их помощью обмениваться информацией с ЕГИССО. Это даст назначать отдельные меры поддержки проактивно, без его обращения в соцзащиту. Срок унификации региональных информсистем — до 31 декабря 2023 года.