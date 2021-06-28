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Минтруд изменит правила назначения выплат в регионах России

Ura.Ru
12 минут назад
Использование Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) может стать обязательным для региональных и муниципальных органов соцзащиты. С таким предложением выступил Минтруд.
Минтруд изменит правила назначения выплат в регионах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Минтруд предлагает сделать использование ЕГИССО обязательным при расчете и предоставлении мер социальной поддержки в регионах», передает «Коммерсант».
Отмечается, что сейчас назначение и предоставление пособий осуществляется в других информационных системах, а в отдельных муниципальных образованиях — и ручным образом. Кроме этого, проект документа устанавливает единые требования к региональным информационным системам — для того чтобы местные органы соцзащиты могли с их помощью обмениваться информацией с ЕГИССО. Это даст назначать отдельные меры поддержки проактивно, без его обращения в соцзащиту. Срок унификации региональных информсистем — до 31 декабря 2023 года.
Ранее в Минтруде разработали правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. Обратиться за выплатами смогут женщины, вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель беременности, сообщает RT.
Общество,Минтруд,Россия,
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