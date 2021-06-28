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Заплыв на резиновых женщинах в Ленинградской области сняли на видео

Александр Кузьмин
44 минуты назад
В Ленобласти на Лосевском пороге прошёл заплыв на резиновых женщинах. В нём поучаствовало около 500 человек. Видео публикует telegram-канал “BAZA”.
На снятых одним из зрителей кадрах можно увидеть, как со стартового пирса вместе с надувными женщинами стартуют участники заплыва.
Сообщается, что “Bubble Baba Challenge“ прошёл в рамках фестиваля «Вуокса — смена поколений» после 9-ти летнего перерыва из-за строительства в этом месте железнодорожного моста.
Общество,Видео,Ленинградская Область,
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