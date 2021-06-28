Как изменится жизнь россиян в июле

NEWS.ru подготовил для вас наиболее значимые изменения, которые затронут россиян во втором летнем месяце 2021 года.

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Новые социальные выплаты

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Некоторые категории граждан получат новые социальные выплаты. Речь идёт о дополнительных денежных суммах от государства для неполных семей с детьми, а также беременным женщинам.

По данным Минтруда, россияне получат возможность обзавестись выплатами на будущего ребёнка с месяца постановки на учёт в женской консультации в первые 12 недель беременности.

Между тем размер пособий власти рассчитают после соответствующего анализа. Ожидается, что для получения выплат доход на одного человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум.

Тарифы на ЖКУ

Традиционно с 1 июля увеличится стоимость ЖКУ. Согласно прогнозам, тарифы вырастут на 4%, однако, по данным ФАС , фактический размер индексации составит 3,3% против 3,1% в прошлом году.

Маркировка драгоценностей

С 1 июля в России будет разрешён оборот лишь маркированных драгоценностей. С начала года маркировка действовала для ювелирных изделий.

Расширение действия карт «Мир»

ФСС больше не сможет перечислять пособия и выплаты по маткапиталу на другие карты, кроме платёжной системы «Мир». Кроме того, продавцы с годовой выручкой, превышающей 20 млн рублей, должны принимать к оплате карты «Мир».

Это также касается и пенсий. Теперь все пенсионеры должны иметь на руках соответствующую карту. На карты платёжных систем Visa и Mastercard получить деньги будет нельзя.

Блокировка счетов

С 1 июля продлевается период блокировки счетов. Теперь она будет возможна, если налогоплательщик нарушит срок сдачи отчётности на 20 дней и больше.

Льготная ипотека

Со 2 июля продлевается базовая программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. При этом максимальная ставка будет равняться 7% (ранее — 6,5%), а предельная сумма кредита для всех субъектов РФ составит 3 млн рублей.

Отсрочка для онлайн-касс

Завершается последняя отсрочка для перехода на онлайн-кассы. Исключения больше не предусмотрены для ИП, трудящихся без наёмных работников и реализующих товары собственного производства или собственные услуги. Теперь все бизнесмены обязаны работать с применением онлайн-кассы.

Прослеживаемость товаров

В России с 1 июля перестаёт быть экспериментом и приобретает обязательный характер система прослеживаемости товаров.

Диспансеризация для переболевших COVID

С 1 июля россияне, переболевшие коронавирусом, получат возможность пройти углублённую диспансеризацию в государственных поликлиниках до конца 2023 года. Однако сначала таким правом смогут воспользоваться те, кто перенёс заболевание в тяжёлой и средней форме.

Обязательное российское ПО

Теперь на все новые гаджеты будет обязательно предустановлен российский софт. Речь идёт об операционных системах Android и iOS. Пользователи получат в нагрузку «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», почтовый сервис Mail.ru , мессенджер ICQ, «ВКонтакте», «Одноклассники» и др.

Цены на сигареты

Минимальная стоимость сигарет в магазинах составит 107,78 рубля за пачку. Также купить немаркированный альтернативный табак будет нельзя (сигары, курительный табак, кальянные смеси и так далее). Средняя же цена за пачку сигарет составит 140 рублей.

Пошлина на экспорт нефти