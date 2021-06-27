«За чей счет банкет?»: Путин поручил помочь Катару с ЧМ-2022

Обещание помощи Катару в организации Чемпионата мира-2022 вызвало ожесточенные споры в Сети. На крупнейших спортивных порталах появилось более сотни комментариев, в основном негативных. Россияне считают, что помогать Катару будут за счет бюджета, при том что чиновники не могут справиться с бедностью в собственной стране: