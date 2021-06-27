«За чей счет банкет?»: Путин поручил помочь Катару с ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин
поручил правительству страны оказать поддержку Катару в организации чемпионата мира — 2022.
Фото: EPA-EFE/Kurt SchorrerEPA-EFE/Kurt Schorrer
Обещание помощи Катару в организации Чемпионата мира-2022 вызвало ожесточенные споры в Сети. На крупнейших спортивных порталах появилось более сотни комментариев, в основном негативных. Россияне считают, что помогать Катару будут за счет бюджета, при том что чиновники не могут справиться с бедностью в собственной стране:
«Вот-вот так всегда: Катару помогаем, а себе - денег нет».
«Путин, помоги, пожалуйста, провести туалет в бараках в Смоленске, а то людям уже надоело выносить ведра с фекалиями в 21 веке. Или чтобы получить хоть какую то помощь нужно обязательно дозвониться на "прямую линию»»?
«Да, у Катара мало денег они бедные не смогут. Давайте и им помогайте у нас же не кому помочь! Россия щедрая душа!»
«Плевать я хотел на этот катар, пусть сами себе помогают, достали уже всем помогать кроме своих граждан».
«За чей счет банкет? сколько миллиардов долларов?»
Однако другие отнеслись к новости спокойно, полагая, что особых затрат со стороны России не потребуется, и отечественные специалисты будут помогать лишь советами и консультациями:
«Ну думаю не про денежную помощь речь идёт, а так сказать опытом поделиться, Катар другой мир все таки.»
«В статье хоть слово про деньги были? явно речь идет про опыт.У Катара своих грошей хватает»
«Тут же речь не о деньгах идёт!»
Комментарии оставили и остряки, придумавшие кого можно отправить экспертами в Катар.
«Можно послать туда интеллектуальный десант опытных менеджеров! Дюкова и Канделаки , например ! P.S. Дзюбу вот нельзя при всём желании - могут руку отрубить!»
Мировое футбольное первенство пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.