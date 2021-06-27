В Ялте приготовились к эвакуации города

Мэр Ялты Янина Павленко
заявила, что власти готовят город к эвакуации.
«У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации», - написала Павленко в Фейсбуке.
Она предостерегла россиян и иностранцев от купания в Черном море в районе Ялты.
Новый ливень прошел в Ялте в субботу. Он продолжался 1 час 36 минут. За это время выпала половина месячной нормы осадков - 19 миллиметров.
Всего российские спасатели получили от жителей полуострова 19 сообщений о подтоплениях.
На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, действует режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова основной удар стихии пришелся на Керчь и соседние районы. На южном берегу Крыма наиболее сложная обстановка в Ялте. Из-за подтоплений погиб один человек, еще один пропал без вести. Пострадали 55 человек.