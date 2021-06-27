В Ялте приготовились к эвакуации города

Мэр Ялты Янина Павленко заявила, что власти готовят город к эвакуации.

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«У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации», - написала Павленко в Фейсбуке.

Она предостерегла россиян и иностранцев от купания в Черном море в районе Ялты.

Новый ливень прошел в Ялте в субботу. Он продолжался 1 час 36 минут. За это время выпала половина месячной нормы осадков - 19 миллиметров.

Всего российские спасатели получили от жителей полуострова 19 сообщений о подтоплениях.