В Госдуме назвали бредом заявление РПЦ об абортах после изнасилования

Заявление митрополита Волоколамского Илариона о том, что изнасилование не является причиной для аборта, выглядит бредом. Об этом написала заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Решение об аборте женщина должна принимать самостоятельно, считает депутат.

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"Следуя логике высказывания церковного иерарха, давайте тогда отменим и уголовную ответственность за изнасилование, если оно привело к беременности? И будем расценивать это как помощь близким? Ну, ведь бред?", - высказалась Пушкина.

Она напомнила, что Совет ООН по правам человека признал принуждение забеременевшей после изнасилования женщины к рождению ребенка — одной из разновидностей пыток, бесчеловечного обращения или наказания.

Пушкина отметила, что не сторонница абортов, но против их запрета.

Депутат привела статистику, согласно которой, в ряде стран в случае рождения ребенка после изнасилования в десятки раз повышается вероятность отказа матери от него.

Она также рассказала об исследовании «Рожденные нежеланными. 35 лет спустя», проведенном чехословацкими учеными. Они наблюдали за психическим здоровьем 220 детей, рожденных от матерей, которым было отказано в аборте при нежелательной беременности. Исследование доказало, что у таких детей повышается риск негативного психосоциального развития и слабого психического здоровья во взрослом возрасте.

«Поэтому все инициативы по запрещению, по ужесточению абортов опасны и на самом деле вредны», - заявила Пушкина.

Женщина принимает решение оставить ребенка, когда понимает, что сможет поставить его на ноги, поэтому в первую очередь нужно обеспечить женщине возможность финансовой независимости даже, если отец ребенка не захочет участвовать в его воспитании, написала депутат, напомнив, что в России каждая третья семья является неполной.

Пушкина добавила, что В России в настоящее время происходит естественное сокращение числа абортов, благодаря работе врачей, общественных и религиозных организаций, а также медиа.