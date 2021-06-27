Россияне начали флешмоб «Вопрос Путину» против обязательной вакцинации

Пользователи также вспоминают о жестком задержании
женщины в столичном МФЦ из-за нарушения требований санитарно-эпидемиологического режима. В сеть попало видео, на котором видно, как полицейские не останавливают задержание, даже когда женщина теряет сознание. Ее волокут сначала по полу, потом по земле. Очевидцы просят полицейских остановиться, обращая внимание на слова женщины, что в машине ее ждет ребенок. Однако силовики игнорируют просьбу, помещая женщину в автомобиль. По данным СМИ, мать четверых детей задержали за снятие маски.