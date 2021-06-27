Россияне начали флешмоб «Вопрос Путину» против обязательной вакцинации

Флешмоб проходит в Instagram по хэштегом #вопрос_путину.

Россияне напоминают, что принудительная вакцинация – это нарушение прав человека, закрепленное в Конституции РФ, а также нарушение Нюрнбергского кодекса.

Также граждане высказываются против запрета плановых операций в Москве без сертификата о вакцинации. Неоднократно высказывается мнение: «остановить сегрегацию не привитых».