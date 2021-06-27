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Россияне начали флешмоб «Вопрос Путину» против обязательной вакцинации

Ювелина Бернст
53 минуты назад
Противники вакцинации от коронавируса запустили флешмоб с вопросами президенту России Владимиру Путину в преддверии «Прямой линии» с ним. Об этом пишет издание Redovka.
Россияне начали флешмоб «Вопрос Путину» против обязательной вакцинации
Фото:  пресс-служба президента РФ/ТАСС пресс-служба президента РФ/ТАСС
Флешмоб проходит в Instagram по хэштегом #вопрос_путину.
Россияне напоминают, что принудительная вакцинация – это нарушение прав человека, закрепленное в Конституции РФ, а также нарушение Нюрнбергского кодекса.
Также граждане высказываются против запрета плановых операций в Москве без сертификата о вакцинации. Неоднократно высказывается мнение: «остановить сегрегацию не привитых».
Пользователи также вспоминают о жестком задержании женщины в столичном МФЦ из-за нарушения требований санитарно-эпидемиологического режима. В сеть попало видео, на котором видно, как полицейские не останавливают задержание, даже когда женщина теряет сознание. Ее волокут сначала по полу, потом по земле. Очевидцы просят полицейских остановиться, обращая внимание на слова женщины, что в машине ее ждет ребенок. Однако силовики игнорируют просьбу, помещая женщину в автомобиль. По данным СМИ, мать четверых детей задержали за снятие маски.
Общество,Владимир Путин,
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