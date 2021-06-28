РФ возобновила авиасообщение с еще несколькими странами

Болгария - еще одно довольно популярное зарубежное направление пляжного отдыха. Туроператоры уже предложили туры также на базе регулярных рейсов. В Болгарию будут летать четыре раза в неделю из Москвы в Софию, Варну, Бургас, а также по одному разу в неделю из Екатеринбурга в Варну, Бургас, из Минеральных Вод - в Варну, из Самары - в Бургас, из Ростова-на-Дону - в Варну и Бургас. Но цены на билеты, представленные в свободной продаже, также достаточно высокие, отмечают в Tez Tour. Зато стоимость проживания относительно 2019 года осталась на прежнем уровне. К тому же отели из-за низкой загрузки охотно предоставляют скидки на размещение. В результате, цены на туры с заездом в начале июля начинаются от 80 тысяч рублей на двоих человек. Цены на недельные туры в Варну с вылетом в августе стартуют от 94 тысяч рублей на двоих, в Бургас - от 92 тысяч рублей. В июле цены выше в среднем на 10-15 процентов, добавляют в Anex Tour.