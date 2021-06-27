Родственники погибшего миллиардера Бурлакова начали борьбу за его тело

Между родственниками погибшего от коронавируса миллиардера Олега Бурлакова
развернулась борьба за его тело, сообщает
телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря бизнесмена Марию Ионочкину.
Казакова считает незаконным отказ морга выдать тело Бурлакова ей. Вместо этого тело передали жене бизнесмена, с которой он разводился. По словам сестры бизнесмена, его супруга хочет вывезти тело предпринимателя в Канаду или кремировать его. Однако это, по мнению сестры миллиардера, ее мужа и других родственников, может нарушить последнюю волю Бурлакова, который хотел быть похороненным рядом с родителями на Серафимовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.
Кроме того, женщина требует проведения расследования обстоятельств смерти Бурлакова и проверить, было ли лечение адекватно заболеванию.
Супруга и дочери миллиардера рассказали, что запрашивали информацию, как только узнали, что Бурлаков заболел. Однако ответ на запрос своевременно не был предоставлен. Близкие Бурлакова признались, что известие о его смерти их шокировало. Поэтому сейчас они намерены привлечь
независимого международного эксперта, который установит, при каких обстоятельств скончался бизнесмен.
Бурлаков постоянно проживал с родными в Монако. Но скончался он 21 июня в Москве. Как рассказала Ионочкина, Бурлаков приехал в Москву, чтобы вакцинироваться от COVID-19, но врачи обнаружили, что он уже заразился коронавирусом. Впоследствии он был госпитализирован.
В 2018 году СМИ сообщали, что Бурлаков пережил покушение в Москве. Неизвестный якобы подошел к машине бизнесмена и несколько раз выстрелил в стекло, тогда предприниматель не пострадал.
Бурлаков был совладельцом Стройлесбанка
, лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании «Импульс». Входил в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России — 2021» с оценкой состояния в $650 млн.