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Родственники погибшего миллиардера Бурлакова начали борьбу за его тело

Ювелина Бернст
51 минуту назад
Между родственниками погибшего от коронавируса миллиардера Олега Бурлакова развернулась борьба за его тело, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря бизнесмена Марию Ионочкину.
Родственники погибшего миллиардера Бурлакова начали борьбу за его тело
Фото: ВидеокадрВидеокадр
По ее данным, сестра скончавшегося предпринимателя Вера Казакова обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с требованием проверить его лечение и действия сотрудников морга.
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Казакова считает незаконным отказ морга выдать тело Бурлакова ей. Вместо этого тело передали жене бизнесмена, с которой он разводился. По словам сестры бизнесмена, его супруга хочет вывезти тело предпринимателя в Канаду или кремировать его. Однако это, по мнению сестры миллиардера, ее мужа и других родственников, может нарушить последнюю волю Бурлакова, который хотел быть похороненным рядом с родителями на Серафимовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.
Кроме того, женщина требует проведения расследования обстоятельств смерти Бурлакова и проверить, было ли лечение адекватно заболеванию.
Супруга и дочери миллиардера рассказали, что запрашивали информацию, как только узнали, что Бурлаков заболел. Однако ответ на запрос своевременно не был предоставлен. Близкие Бурлакова признались, что известие о его смерти их шокировало. Поэтому сейчас они намерены привлечь независимого международного эксперта, который установит, при каких обстоятельств скончался бизнесмен.
Бурлаков постоянно проживал с родными в Монако. Но скончался он 21 июня в Москве. Как рассказала Ионочкина, Бурлаков приехал в Москву, чтобы вакцинироваться от COVID-19, но врачи обнаружили, что он уже заразился коронавирусом. Впоследствии он был госпитализирован.
В 2018 году СМИ сообщали, что Бурлаков пережил покушение в Москве. Неизвестный якобы подошел к машине бизнесмена и несколько раз выстрелил в стекло, тогда предприниматель не пострадал.
Бурлаков был совладельцом Стройлесбанка, лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании «Импульс». Входил в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России — 2021» с оценкой состояния в $650 млн.
Общество,Вера Казакова,Олег Бурлаков,Стройлесбанк,Генпрокуратура РФ,СКР,
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