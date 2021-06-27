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На Алтае в разгар пандемии прошел массовый крестный ход

Елена Прошина
48 минут назад
Тысячи людей двинулись сегодня утром в крестный ход из столицы Алтайского края Барнаула в село Коробейниково. Видео, на котором запечатлена многотысячная пешая колонна верующих, движущихся по проезжей части улицы, опубликовано в паблике «Инцидент.Барнаул».
Не обращая внимания на опасность заразиться коронавирусом в ходе массового шествия, множество православных барнаульцев двинулись в село Коробейникова, к считающейся чудотворной иконе Казанской Божией матери. Участникам шествия предстоит преодолеть около 200 километров до своей цели по маршруту Барнаул – село Новороманово – село Калманка – село Красноярка – село Белово – село Усть-Пристань – озеро недалеко от Елбанки – село Коробейниково.
В сообщении на сайте Алтайской митрополии сказано, что в населенные пункты участники крестного хода заходить не будут, чтобы не разносить коронавирус. О продуктах питания и прочих припасах путешественники должны позаботиться сами. Епархия готова обеспечить их только кипятком.
Напомним, что в Алтайском крае продолжается рост заболеваемости CIVID-19. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 166 новых случаев заражения. Неделю назад их фиксировалось менее 100 в день. Общая численность заболевших алтайцев достигла 53 881 жителя при общей численности населения региона в 2,3 млн человек.
Общество,Видео,Алтайский Край,Барнаул,Алтай,
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