В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

С 1 июля в России изменится порядок выплаты пенсий

Майк Габриелян
1 час назад
С июля 2021 года пенсии в России можно будет получить только наличными или на банковскую карту национальной платежной системы «Мир». Об изменениях предупреждает Пенсионный фонд РФ.
С 1 июля в России изменится порядок выплаты пенсий
Фото: ТАССТАСС
«С 1 июля 2021 все банки обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты только на карты национальной платежной системы „Мир“ или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия», - цитирует сообщение фонда РИА "Новости".
Отмечается, что отныне нельзя получить пенсию на карты других платежных систем. Альтернатива карте «Мир» - получение денег наличными.
В марте национальная карта «Мир» получила еще больше функций. Торговые сайты-агрегаторы обязали принимать её к оплате. Под действие закона попали площадки с выручкой более 30 миллионов рублей в год.
Национальная платежная система "Мир" была создана шесть лет назад, когда возникли опасения, что Россию могут отключить от мировых платежных систем Visa и Mastercard.
Общество,Visa,Пенсионный фонд РФ,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители