С 1 июля в России изменится порядок выплаты пенсий

«С 1 июля 2021 все банки обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты только на карты национальной платежной системы „Мир“ или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия», - цитирует сообщение фонда РИА "Новости".
Отмечается, что отныне нельзя получить пенсию на карты других платежных систем. Альтернатива карте «Мир» - получение денег наличными.
В марте национальная карта «Мир» получила еще больше функций. Торговые сайты-агрегаторы обязали принимать её к оплате. Под действие закона попали площадки с выручкой более 30 миллионов рублей в год.
Национальная платежная система "Мир" была создана шесть лет назад, когда возникли опасения, что Россию могут отключить от мировых платежных систем Visa и Mastercard.